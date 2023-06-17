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Карлу III запретили есть лук и чеснок

Карлу III запретили есть лук и чеснок

Бывший королевский повар рассказала об ингредиентах, которые были запрещены при приготовлении пищи для Карла III. Об этом сообщает Express.

Шеф-повар Кэролайн Робб, готовившая для королевской семьи в период с 1987 по 2000 год, назвала два запрещенных ингредиента — сырой лук и чеснок.

«Мы не добавляли в блюда чеснок и сырой лук, так как знали, что члены королевской семьи постоянно общаются с людьми», — рассказала она.

Повар отметила, что, составляя меню для Карла III, она всегда ориентировалась на сезонные продукты.

«Все должно было быть по сезону. Поэтому никакой импортной клубники в декабре. Король был счастлив, когда он ел продукты, только что выращенные в саду», — подчеркнула она.

Кэролайн добавила, что каждое утро она записывала свои предложения по меню в «маленькую книжечку», которую «их Королевские Высочества читали за завтраком, выбирая, что им нравится».

«Иногда меню могло измениться, если король приходил на кухню с чем-то, что он собрал в саду. Это подавалось на ужин в тот же вечер», — уточнила она.

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