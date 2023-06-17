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Брайза: В Армении есть силы, чьи интересы зависят от наличия конфликта с Азербайджаном

Брайза: В Армении есть силы, чьи интересы зависят от наличия конфликта с Азербайджаном

В Армении есть силы, чьи личные интересы зависят от наличия конфликта с Азербайджаном.

Об этом заявил бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, комментируя эскалацию ситуации на азербайджано-армянской границе.

«Это реваншистские крайние националисты, члены «Дашнакцутюн», чье отделение в США, Армянский национальный комитет Америки, постоянно распространяет послания ненависти по отношению к Азербайджану и Турции. Именно они заблокировали мое назначение послом в Азербайджане», – приводит его слова «Тренд».

По словам Брайзы, реваншисты, будь то в Армении или в Соединенных Штатах, знают, что отсутствие мира с Азербайджаном принесет им больше политических и финансовых дивидендов.

«Но я думаю, что мы все еще увидим, как процесс продвигается вперед благодаря очень плодотворному посредничеству президента Европейского совета Шарля Мишеля, а также государственного секретаря США Энтони Блинкена»,- заключил он.

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