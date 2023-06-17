Ильхам Алиев: Народы Татарстана и Азербайджана на протяжении веков поддерживают дружественные отношения

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Мы обменялись уже и делегациями, которые приезжали проводить консультации и уже принимать решения по дальнейшим планам.

Об этом во время встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в селе Агалы Зангиланского района заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что большие перспективы, конечно, в промышленной кооперации, энергетике, нефтегазовой сфере: «Естественно, огромный пласт – это культурное сотрудничество. Народы Татарстана и Азербайджана на протяжении веков поддерживают братские, дружественные отношения. И, конечно, отношения между нами – это также весомый вклад в дело укрепления дружественных, союзнических отношений между Россией и Азербайджаном, которые также развиваются очень эффективно, динамично. Также на межгосударственном уровне все, что мы планируем, все реализуем».