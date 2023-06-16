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Лавров пообещал «военно-технический ответ» на передачу F-16 Украине

Лавров пообещал "военно-технический ответ" на передачу F-16 Украине

Россия в рамках группы экспертов «ядерной пятёрки» выразила серьёзный демарш Соединённым Штатам в связи с планами поставить Киеву истребители F-16, способные нести ядерные заряды. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Сейчас идёт разговор о самолётах F-16, которые действительно могут быть оснащены для того, чтобы нести ядерное вооружение. Мы об этом сказали публично. И в рамках пяти постоянных членов СБ ООН, есть такая «ядерная пятёрка», эксперты периодически встречаются. Мы сделали там очень серьёзный демарш», — сказал Лавров на полях ПМЭФ-2023.

По словам министра, американцы «пытались отнекиваться и говорить, что «неужели вы думаете, что отдадим Украине самолёты, которые будут нести ядерное оружие». Российская сторона ответила, что даже не думает.

Лавров объяснил, что системы, которые будут наблюдать за данными самолётами, не смогут отличить борт, который не оснащён ядерным оружием, от того, который несёт ядерное оружие. Министр добавил, что ответ за военными, а они знают, что делать.

Дипломат добавил, что Россия готова дать военно-технический ответ, если американские истребители F-16 появятся в небе над Украиной.

«Конечно, будет <…> военно-технический ответ», — приводит RT слова министра.

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