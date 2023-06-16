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Терминал-2 бакинского аэропорта вновь открыт для международных рейсов

Терминал-2 бакинского аэропорта вновь открыт для международных рейсов

Начиная с 20 июня текущего года, Терминал-2 Международного аэропорта Гейдара Алиева возобновляет международные рейсы авиакомпаний, включая Buta Airways и ряд зарубежных авиаперевозчиков.

Как сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев, с полуночи 20 июня в/из Терминала-2 бакинского аэропорта будут совершать рейсы эти авиакомпании в следующие города:

• Buta Airways – Стамбул, Измир, Анкара, Трабзон, Тбилиси, Батуми, Самара, Казань, Минеральные Воды, Астрахань, Уфа, Волгоград, Махачкала, Сочи, Актау, Душанбе, Тегеран;

• Israir Airlines – Тель-Авив;

• Wizz Air – Будапешт, Рим, Абу-Даби.

Пассажирам будет предоставлена дополнительная информация по мере выполнения новых рейсов в/из Терминала-2 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Для обеспечения максимального комфорта во время путешествия рекомендуется тщательно ознакомиться с важной информацией о рейсе. Следует проверить, в/из какого терминала отправляется или прибывает рейс, уточнить точные дату и время вылета/прилета, а также другие детали, связанные с перелетом.

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