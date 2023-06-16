Борис Джонсон станет колумнистом Daily Mail

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон станет колумнистом издания Daily Mail.

Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на неназванные источники.

По данным телеканала, политик станет новым обозревателем Daily Mail, которое 16 июня на первой полосе анонсировало, что скоро в газете начнет работать новый колумнист. В материале Sky News отмечается, что Джонсон будет вести еженедельную колонку.

По информации издания Politico, гонорар экс-премьера Британии будет представлять собой «шестизначное число».