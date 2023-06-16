Путин «поприветствовал» африканских лидеров ракетной атакой на Киев: что известно

278 Просмотров

В Подольском районе Киева прогремел взрыв, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, город находится под ракетным ударом.

Киевская городская военная администрация сообщила о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в окрестностях столицы.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что удар по Киеву и области наносится баллистическими ракетами.

Воздушная тревога была объявлена более чем в 10 областях Украины, в том числе в Киеве, куда сегодня приехала делегация представителей африканских государств.

Ее возглавил президент ЮАР Сирил Рамафоса. В твиттере пресс-службы президента сообщается, что Рамафоса посетил Бучу.

По предварительным данным уничтожено:

– 6 аэробалистических ракет «Кинжал»;

– 6 крылатых ракет «Калибр»;

– 2 разведывательных БпЛА.

Путин «укрепляет доверие», нанеся крупнейший за несколько недель ракетный удар по Киеву, написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере.

«Российские ракеты — это сигнал Африке: Россия хочет больше войны, а не мира», – считает министр.