Путин «поприветствовал» африканских лидеров ракетной атакой на Киев: что известно

В Подольском районе Киева прогремел взрыв, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, город находится под ракетным ударом.
Киевская городская военная администрация сообщила о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в окрестностях столицы.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что удар по Киеву и области наносится баллистическими ракетами.
Воздушная тревога была объявлена более чем в 10 областях Украины, в том числе в Киеве, куда сегодня приехала делегация представителей африканских государств.
Ее возглавил президент ЮАР Сирил Рамафоса. В твиттере пресс-службы президента сообщается, что Рамафоса посетил Бучу.
По предварительным данным уничтожено:
– 6 аэробалистических ракет «Кинжал»;
– 6 крылатых ракет «Калибр»;
– 2 разведывательных БпЛА.
Путин «укрепляет доверие», нанеся крупнейший за несколько недель ракетный удар по Киеву, написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере.
«Российские ракеты — это сигнал Африке: Россия хочет больше войны, а не мира», – считает министр.