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В Беларуси вывезенным украинским детям рассказывают, что Украины не существует

В Беларуси вывезенным украинским детям рассказывают, что Украины не существует

С начала полномасштабного вторжения России в Украину до мая этого года в Беларусь с временно оккупированных территорий вывезли 2150 украинских детей, их там перевоспитывают, сообщает УНИАН.

Белорусский оппозиционный политик Павел Латушко отметил, что в Беларуси их содержат в трех местах.

«Моя команда Народного антикризисного управления подготовила предварительный доклад о похищении и перемещении украинских детей. Это три места, где они размещаются на территории Беларуси. Мы обращаем особое внимание на детей-сирот», – отметил Латушко.

Он также утверждает, что украинских детей в Беларуси перевоспитывают.

«Мы устанавливали факты перевоспитания украинских детей, когда им рассказывают, что Украины как государства нет, что нет культуры, истории Украины», – сказал белорусский оппозиционер.

Он отметил, что белорусские правозащитники передают всю установленную информацию украинским властям и Международному уголовному суду в Гааге.

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