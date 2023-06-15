Москва встала на защиту карабахских сепаратистов, а Баку и сам может провести контртеррористическую операцию

339 Просмотров

Несмотря на то, что сегодня говорить об окончательном урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, логическом итогом которого станет подписание всеобъемлющего мирного соглашения, пока рано, определенные выводы сделать можно. Если не считать «политических заскоков» армянского руководства, то, в первую очередь, в глаза бросается тот факт, что Ереван все же настроен на решение застарелого конфликта. И ради справедливости стоит отметить, что команда Пашиняна в данном контексте находится под жестким прессингом, как армянской общественности и диаспоры, так и своего сюзерена – России.

Нынешнее руководство Армении не скрывает своей прозападной ориентации, что подразумевает собой уход из-под сферы влияния Москвы. Второй вывод напрашивается из логики интенсивности переговоров между Азербайджаном и Арменией как на уровне лидеров стран, так и глав МИД. И этот вывод вовсе неутешителен. И дело даже не в том, что перехватившие инициативу на армяно-азербайджанском поле ЕС и США организовали встречи между конфликтующими сторонами больше, чем Москва. Речь в данном случае идет не о количестве, а качестве, итогах переговоров. Одна только последняя выходка армянского премьера Никола Пашиняна во время саммита ЕАЭС в Москве чего стоила. Фактически московский стол переговоров был перевернут.

В то же время после каждой встречи на брюссельской или вашингтонской площадке и стороны конфликта, и организаторы неизменно заявляли об очередном достигнутом прогрессе на пути урегулирования. Особенно в этом вопросе значительные успехи были достигнуты под эгидой Евросоюза.

Но и Вашингтон не дремлет, о чем говорит намеченная ранее на 12 июня встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США. К сожалению, по определенным причинам, переговоры были отложены. На прошлой неделе на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер выразил сожаление, отметив, что «очередной раунд переговоров между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана был отложен из-за проблем с графиком».

«К сожалению, эта встреча не состоялась из-за проблем с графиком, и мы с нетерпением ждем ее скорейшего проведения», – сказал Миллер, добавив, что Вашингтон по-прежнему считает, что прямой диалог – ключ к решению оставшихся вопросов.

Естественно, отложенная в Вашингтоне встреча «пришлась ко двору» Москве. Каждый дипломатический успех Запада в армяно-азербайджанском вопросе автоматически бьет по позициям Москвы в регионе, которые и без того ослаблены войной в Украине. И вот сегодня Россия хочет закрепить «успех», пытаясь всеми правдами и неправдами поставить под сомнение посреднические усилия Запада.

Так, подконтрольное Кремлю издание «РИА Новости» распространило информацию о том, что «США «принуждают» сепаратистов Карабаха ко встрече с Баку, в случае отказа «угрожают контртеррористической операцией». При этом российское СМИ для правдоподобности этой информации (хотя, уж больно все это напоминает примитивный фейк) сослалось на «дипломатический источник» в Вашингтоне.

Таким образом, первый шаг, а именно информационный вброс был сделан, осталось сделать второй шаг. И он не заставил себя ждать. Российская сторона решила отреагировать на «коварные планы» Вашингтона.

«Москву «беспокоят» данные о том, что Вашингтон пытается навязать посреднические услуги теперь еще и в диалоге между сепаратистами Карабаха и Баку, в том числе «путём угроз применения силы», заявили «РИА Новости» в МИД России.

«Сообщения об угрозах представителей администрации Байдена в адрес Карабаха вызывают вопросы об адекватности американских посредников, – говорится в заявлении.

Обратите внимание на тон заявления: фраза «в адрес Карабаха» подспудно возвышает сепаратистский огрызок в ранг самоуправляемого субъекта. Кроме того, такой «достоверной информацией» Москва решила погнаться сразу за несколькими зайцами.

Первая задача, как было отмечено выше, заключалась в том, чтобы выставить США в неприглядном свете. Мол, Вашингтон предпочитает силовой вариант решения, в то время как Кремль неизменно придерживается мирной позиции.

Второй момент. Внести смятение в умы не только граждан Армении, настроив их против прозападно ориентированной правящей элиты, но и пророссийских карабахских сепаратистов.

Третье. Все меньше времени остается до окончания срока размещения российских миротворцев в Карабахском регионе, и в 2025 году необходимость в их услугах отпадет. Но если поднять вопрос о том, что США угрожают России и на Южном Кавказе, то можно попытаться продавить повестку продления пребывания РМК.

Но вряд ли все эти топорные попытки РФ ввести кого-то в заблуждение увенчаются успехом. И не потому, что таким неуклюжим способом Москва пытается выбить почву из-под западных ног. Сама тема была выбрана крайне неудачно.

Дело в том, американцам нет необходимости проводить контртеррористическую операцию в Карабахском регионе, так как Баку и сам, без особых усилий, может это сделать. В случае, если карабахская хунта продолжить играть в государственность и не подчинится азербайджанским законам. И проведение контртеррористической операции на своей территории законное право Баку…

Фарид Теймурханлы