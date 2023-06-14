Песков опроверг слова Лукашенко об «аренде Крыма»

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Крым «является неотъемлемой частью России», никакие договоренности об «аренде» полуострова с Украиной не обсуждались, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что глава российского государства Владимир Путин передал ему проект стамбульских договоренностей между Москвой и Киевом, и там, якобы содержался пункт об «аренде Крыма».

«Нет, это не так», – сказал Песков в ответ на вопрос, действительно ли обсуждалась такая возможность. «Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации, это российский регион», – подчеркнул он.