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Алиев: Международное право не работает

Алиев: Международное право не работает

В современном мире на первый план выходит фактор силы. К сожалению, международное право не работает.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев 13 июня во время заявления для прессы после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.

Глава государства подчеркнул, что мы увидели это во время 30-летней оккупации, когда переговоры и обсуждения не давали никаких результатов, и именно наша сила привела к результатам.

«Поэтому работа, которая будет проводиться в направлении совместных действий, еще больше укрепит наши силы как в регионе, так и в мире», – отметил президент.

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