Еврокомиссар: Война в Украине затянется на несколько лет

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«Евросоюз готовится к тому, что война в Украине затянется на несколько лет».

Об этом в эфире радиостанции RMS заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Мы готовимся к тому, что эта война будет продолжаться долго. Войны с высокой интенсивностью боевых действий на территории Европы, к сожалению, ранее продолжались несколько лет. Поэтому мы готовимся к этому», – сказал он.

Бретон добавил, что возможности для введения дальнейших санкций против России еще не исчерпаны: «Если Украина когда-то и победит, то военным путем, чтобы вернуть необоснованно оккупированные территории. Именно поэтому ЕС и союзники Украины предоставляют ей все то, что необходимо для победы».