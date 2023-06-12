ВСУ освободили еще одно село в Запорожской области

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ВСУ удалось освободить село Новодаровка в Запорожской области 4 июня.

Об освобождении населенного пункта сообщила Запорожская отдельная бригада теробороны и аналитики Института изучения войны.

4 июня 2023 года в рамках оборонной операции совместными действиями механизированного подразделения и сводным подразделением Запорожской отдельной бригады территориальной обороны было освобождено от оккупантов село Новодаровка.

«Многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, которые продолжались несколько суток, не имели успехов», — сообщили в теробороне.