ВСУ освободили еще одно село в Запорожской области

ВСУ удалось освободить село Новодаровка в Запорожской области 4 июня.
Об освобождении населенного пункта сообщила Запорожская отдельная бригада теробороны и аналитики Института изучения войны.
4 июня 2023 года в рамках оборонной операции совместными действиями механизированного подразделения и сводным подразделением Запорожской отдельной бригады территориальной обороны было освобождено от оккупантов село Новодаровка.
«Многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, которые продолжались несколько суток, не имели успехов», — сообщили в теробороне.