СМИ: Северокорейские хакеры украли три миллиарда долларов для строительства ракет

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Северокорейские хакеры украли три миллиарда долларов криптовалюты для финансирования программы КНДР по разработке баллистических ракет. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Самой крупной кражей стало хищение 600 миллионов долларов у вьетнамской игровой компании Sky Mavis. Это было сделано с помощью троянской вирусной программы, которая была передана одному из специалистов компании во время собеседования.

Хакеры получили доступ к компьютеру инженера и взломали Sky Mavis, украв средства у пользователей игры Axie Infinity. Компания Chainalysis, специализирующаяся на анализе блокчейна, сообщила, что это самая крупная добыча Северной Кореи за пять лет цифровых краж.

Инцидент привлек внимание Белого дома. Американские чиновники и эксперты по безопасности отмечают, что страна все больше стремится сосредоточить свои кибератаки на получении денежных средств, одновременно значительно повышая свою техническую оснащенность для совершения крупномасштабных краж.