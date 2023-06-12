Вучич подал в отставку |
Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” |
«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» |
Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы |
О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? |
В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского |
Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

СМИ: Северокорейские хакеры украли три миллиарда долларов для строительства ракет

СМИ: Северокорейские хакеры украли три миллиарда долларов для строительства ракет

Северокорейские хакеры украли три миллиарда долларов криптовалюты для финансирования программы КНДР по разработке баллистических ракет. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Самой крупной кражей стало хищение 600 миллионов долларов у вьетнамской игровой компании Sky Mavis. Это было сделано с помощью троянской вирусной программы, которая была передана одному из специалистов компании во время собеседования.

Хакеры получили доступ к компьютеру инженера и взломали Sky Mavis, украв средства у пользователей игры Axie Infinity. Компания Chainalysis, специализирующаяся на анализе блокчейна, сообщила, что это самая крупная добыча Северной Кореи за пять лет цифровых краж.

Инцидент привлек внимание Белого дома. Американские чиновники и эксперты по безопасности отмечают, что страна все больше стремится сосредоточить свои кибератаки на получении денежных средств, одновременно значительно повышая свою техническую оснащенность для совершения крупномасштабных краж.

Теги:
Из этой рубрики
В Германии стартовали крупнейшие в истории НАТО военно-воздушные учения
Мир

В Германии стартовали крупнейшие в истории НАТО военно-воздушные учения

2023/06/12, 13:39
ВСУ продвинулись еще на 250-700 метров под Бахмутом
Мир

ВСУ продвинулись еще на 250-700 метров под Бахмутом

2023/06/12, 12:42
Умер Сильвио Берлускони
Мир

Умер Сильвио Берлускони

2023/06/12, 12:37
Дрон-камикадзе уничтожил вышку сотовой связи в Белгородской области
Мир

Дрон-камикадзе уничтожил вышку сотовой связи в Белгородской области

2023/06/12, 12:32
СМИ: Северокорейские хакеры украли три миллиарда долларов для строительства ракет
Мир

СМИ: Северокорейские хакеры украли три миллиарда долларов для строительства ракет

2023/06/12, 12:10
В Париже решили бороться с крысами предупреждением граждан
Мир

В Париже решили бороться с крысами предупреждением граждан

2023/06/12, 10:12
Кисида: Украина находится под «ядерным зонтиком» Китая
Мир

Кисида: Украина находится под «ядерным зонтиком» Китая

2023/06/12, 09:56
Ким Чен Ын: Российский народ будет и впредь прославлять историю победы
Мир

Ким Чен Ын: Российский народ будет и впредь прославлять историю победы

2023/06/12, 09:36
Уровень бесплодия в Армении превысил критический уровень
Мир

Уровень бесплодия в Армении превысил критический уровень

2023/06/12, 09:11