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Петер Михалко поблагодарил Азербайджан за помощь Украине

Петер Михалко поблагодарил Азербайджан за помощь Украине

Глава Представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко высоко оценил отправку помощи в Украину по указанию президента Ильхама Алиева на основании обращения украинской стороны. Об этом написал в Twitter Петер Михалко.

«Выражаем признательность Азербайджану, который направил в Украину очередную гуманитарную помощь! Это помогает ликвидировать последствия страшного преступления — разрушения Каховской плотины», — отметил Петер Михалко.

Глава Представительства ЕС в Азербайджане отметил, что агрессоры ответят за свои действия и разрушение гражданской инфраструктуры является военным преступлением.

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