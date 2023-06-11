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Песков объяснил, почему Украина не ведет переговоры с Россией

Песков объяснил, почему Украина не ведет переговоры с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной не могут произойти из-за того, что Киеву не позволяют их его «хозяева».

Об этом он сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Также Песков заявил, что сейчас нет «хотя бы хлипкого фундамента», чтобы вести переговоры с Украиной.

Как добавил Песков, указывает на отсутствие желания Киева вести переговоры с Москвой неготовность, непозволенность руководству Украины вести переговоры без «дипломатических экивоков» и разрешения со стороны стран, помогающих Украине финансированием.

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