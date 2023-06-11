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В ДТП в Калмыкии погибли шесть человек, включая детей

В ДТП в Калмыкии погибли шесть человек, включая детей

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на федеральной трассе Р-216 в районе села Хулхута в Республике Калмыкия РФ, сообщает ТАСС.

В результате ДТП погибли шесть человек, среди них двое детей.

«Примерно в 09:25 мск (10:25 по бакинскому времени) на 132 километре ФАД Р-216 в районе села Хулхута произошло столкновение двух транспортных средств – автомашины Lada Largus и грузового транспортного средства Volvo. По предварительной информации, в результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и пять пассажиров автомашины Lada Largus, среди них двое детей», – говорится в сообщении пресс-службы МВД России по региону.

Там уточнили, что легковой автомобиль загорелся после аварии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причина и обстоятельства ДТП.

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