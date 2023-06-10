Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Мир

Эрдоган показал Togg прибывшему в Стамбул президенту ОАЭ (фото)

Эрдоган показал Togg прибывшему в Стамбул президенту ОАЭ (фото)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показал прибывшему в республику с рабочим визитом президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну турецкий электрокар Togg.

Как сообщает канцелярия турецкого лидера, стороны провели переговоры за закрытыми дверями.

В Стамбуле в аэропорту имена Ататюрка Аль Нахайяна встречали также новый глава национальной разведки Ибрагим Калын и главный советник Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч. Там же прошла презентация Togg. Президент ОАЭ сел на водительское сиденье машины, осмотрел салон и спросил Эрдогана о технических особенностях машины.

Эрдоган показал Togg прибывшему в Стамбул президенту ОАЭ (фото)

Теги:
Из этой рубрики
В США умер в тюрьме рассылавший по почте бомбы террорист Унабомбер
Мир

В США умер в тюрьме рассылавший по почте бомбы террорист Унабомбер

2023/06/10, 23:58
Эрдоган показал Togg прибывшему в Стамбул президенту ОАЭ (фото)
Мир

Эрдоган показал Togg прибывшему в Стамбул президенту ОАЭ (фото)

2023/06/10, 23:35
В НАТО не могут договориться по членству Украины в блоке
Мир

В НАТО не могут договориться по членству Украины в блоке

2023/06/10, 23:19
Канада ввела санкции против Януковича
Мир

Канада ввела санкции против Януковича

2023/06/10, 23:04
Декларация о доходах Пашиняна: живет на одну зарплату
Мир

Декларация о доходах Пашиняна: живет на одну зарплату

2023/06/10, 21:33
Иран за год увеличил производство вооружения на 81%
Мир

Иран за год увеличил производство вооружения на 81%

2023/06/10, 20:17
Число погибших в результате лесного пожара на востоке Казахстана увеличилось до 14
Мир

Число погибших в результате лесного пожара на востоке Казахстана увеличилось до 14

2023/06/10, 19:11
Клаудио Грациано: Война продлится долго
Мир

Клаудио Грациано: Война продлится долго

2023/06/10, 13:32
Экс-президент Франции связал исход СВО с итогом выборов в США
Мир

Экс-президент Франции связал исход СВО с итогом выборов в США

2023/06/10, 13:07