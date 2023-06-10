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Клаудио Грациано: Война продлится долго

Клаудио Грациано: Война продлится долго

Вопрос о мире в Украине будет решаться на поле боя, вооруженный конфликт продлится долго, заявил бывший начальник главного штаба Вооруженных сил Италии, экс-председатель военного комитета ЕС генерал Клаудио Грациано в интервью газете La Stampa.

«Объявленное контрнаступление не означает, что началось движение к переговорам. Наоборот, многие факторы заставляют сейчас думать о том, что война будет продолжаться долго», – заявил он в интервью в субботу.

По мнению Грациано, конфликт в Украине «не станет мировой войной, однако это, конечно, конфликт, который будет продолжаться длительное время». Благодаря западным поставкам вооруженные силы Украины сейчас хорошо вооружены, указал генерал. Однако он обратил внимание на тот факт, что «Европа выделила годовой фонд на приобретение боеприпасов для Украины, и эти боеприпасы поступят через год, потому что их еще нужно произвести».

По его словам, из этого следует, «что дело не будет коротким и что сегодня есть средства только для ограниченных наступательных операций». Он также заметил, что «Киев пока не получил самолетов западного производства».

«Сейчас война остановилась на Днепре, одной из рек сопротивления Второй мировой войны. Россия также восстанавливает свои арсеналы, но у нее есть структурная слабость, вытекающая из экономической ситуации… С другой стороны, Украина не может обойтись без Запада», – отметил Грациано.

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