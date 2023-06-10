Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Мир

Экс-президент Франции связал исход СВО с итогом выборов в США

Экс-президент Франции связал исход СВО с итогом выборов в США

Исход российской специальной военной операции (СВО) в Украине будет зависеть от итогов выборов президента США. Об этом заявил бывший французский лидер Франсуа Олланд. Своим мнением он поделился в интервью Financial Times.

По его словам, если будет избран Дональд Трамп, он сразу же остановит действия, разворачивающиеся в Украине. «Все, что есть у россиян, они могут оставить себе», — сказал Олланд, предполагая развитие событий и добавив, что конфликт «обходится слишком дорого».

Также политик считает, что Европе нужно быть готовой к тому, что ей придется полагаться на себя в вопросах обеспечения безопасности. Это не означает, что европейские страны не разделяют целей США, подчеркивает Олланд.

«Если мы скажем европейским союзникам, что у нас нет таких же интересов, как у США, по крайней мере, в отношении мира наши союзники не смогут последовать за нами», — считает бывший глава государства.

Ранее Дональд Трамп пообещал, что если снова станет президентом, то организует переговоры между Москвой и Киевом. По словам политика, он ладит как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Теги:
Из этой рубрики
Клаудио Грациано: Война продлится долго
Мир

Клаудио Грациано: Война продлится долго

2023/06/10, 13:32
Экс-президент Франции связал исход СВО с итогом выборов в США
Мир

Экс-президент Франции связал исход СВО с итогом выборов в США

2023/06/10, 13:07
США упрекнули Иран в создании завода боевых беспилотников
Мир

США упрекнули Иран в создании завода боевых беспилотников

2023/06/10, 12:53
СМИ: Энтони Блинкен посетит Китай 18 июня
Мир

СМИ: Энтони Блинкен посетит Китай 18 июня

2023/06/10, 12:28
В результате взрыва на турецкой фабрике по производству ракет погибли пять человек (обновлено)
Мир

В результате взрыва на турецкой фабрике по производству ракет погибли пять человек (обновлено)

2023/06/10, 12:00
США выделили Украине средства на реформы и восстановление
Мир

США выделили Украине средства на реформы и восстановление

2023/06/10, 11:44
Эксперт рассказал, почему Турция станет дороже для российских туристов
Мир

Эксперт рассказал, почему Турция станет дороже для российских туристов

2023/06/10, 11:15
Главы МИД Турции и России подтвердили готовность к конструктивному взаимодействию
Мир

Главы МИД Турции и России подтвердили готовность к конструктивному взаимодействию

2023/06/10, 10:41
В Минобороны Украины считают, что на саммите в Вильнюсе получат алгоритм вступления в НАТО  
Мир

В Минобороны Украины считают, что на саммите в Вильнюсе получат алгоритм вступления в НАТО  

2023/06/10, 10:17