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Главы МИД Турции и России подтвердили готовность к конструктивному взаимодействию

Главы МИД Турции и России подтвердили готовность к конструктивному взаимодействию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и новый глава турецкого МИД Хакан Фидан в пятницу по телефону подтвердили готовность продолжать конструктивное взаимодействие и обсудили двустороннее сотрудничество и международную проблематику.

«Обоюдно подтверждена готовность к продолжению конструктивного взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран», – отметили в дипведомстве.

«Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам российско-турецкого сотрудничества, включая деятельность межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с акцентом на крупных проектах в сфере энергетики. Обсужден график предстоящих двусторонних контактов. Затронута актуальная международная и региональная проблематика», – указали в МИД РФ.

При этом глава российского дипведомства поздравил Фидана с назначением на пост министра иностранных дел Турции.

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