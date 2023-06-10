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В Минобороны Украины считают, что на саммите в Вильнюсе получат алгоритм вступления в НАТО  

В Минобороны Украины считают, что на саммите в Вильнюсе получат алгоритм вступления в НАТО  

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов считает, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе страна получит алгоритм вступления в альянс, сообщает ТАСС.

«Украина на вильнюсском саммите получит алгоритм вступления в НАТО «, – цитирует его в Telegram-канале пресс-служба украинского военного ведомства. По словам Гаврилова, на саммите зафиксируют порядок, чтобы у стран блока не осталось «больших проблем с принятием решения по Украине».

Очередной саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Киеве понимают невозможность вступления в альянс до тех пор, пока в стране продолжаются боевые действия. Днем ранее на саммите Европейского политического сообщества он утверждал, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда альянс будет готов принять ее.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако не предоставила План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.

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