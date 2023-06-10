Борис Джонсон сложил с себя депутатские полномочия

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 9 июня, неожиданно сложил с себя полномочия депутата Палаты общин британского парламента на фоне скандала вокруг нелегальных вечеринок во время локдауна, введенного в связи с пандемией COVID-19.

В заявлении об отставке Джонсон сообщил, что был «сбит с толку и потрясен» после получения письма от комитета Палаты общин, который расследует, лгал ли он британским законодателям о проведении вечеринок на Даунинг-стрит в нарушение антиковидных ограничений. В этом письме «ясно дается понять – к моему большому изумлению – что они полны решимости использовать судебное разбирательство против меня, чтобы изгнать меня из парламента», сказал он.

Отчет парламентского комитета, который еще не опубликован, по словам Джонсона, «изобилует неточностями и отдает предвзятостью», однако «в рамках их абсурдного и несправедливого процесса» у него нет возможности что-либо оспорить. «Они до сих пор не представили ни малейших доказательств того, что я сознательно или по неосторожности ввел Палату общин в заблуждение», – добавил он. В показаниях, которые Джонсон давал комитету в марте, он признал, что вводил парламент в заблуждение, но отрицал, что делал это намеренно.

Уйдя с поста премьера летом прошлого года, Джонсон оставался депутатом от одного из лондонских округов, который он представлял в Палате общин долгие годы. «Сегодня я написал своей ассоциации в Аксбридже и Южном Райслипе, чтобы сообщить, что я немедленно ухожу в отставку и инициирую немедленные дополнительные выборы», – говорится в заявлении политика.