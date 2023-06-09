Трамп столкнулся с десятками обвинений

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Экс-президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по 38 пунктам, в том числе в хранении секретных документов, связанных с национальной безопасностью.

Как ранее сообщил сам Трамп, его вызвали в суд Майами в следующий вторник, 13 июня, пишет Politico.

Большое жюри присяжных утвердило список обвинений. В него входит хранение информации, имеющей отношение к национальной обороне, заговор с целью препятствования правосудию, сокрытие документации или записей и ложные заявления и показания.

Каждая из статей предполагает наказание в виде тюремного заключения от 5 до 20 лет.