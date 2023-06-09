ЕС потратил 700 млрд евро на смягчение последствий конфликта в Украине

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Страны Европейского союза (ЕС) к настоящему времени потратили 700 млрд евро для смягчения экономических последствий конфликта в Украине.

Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе представления своей новой книги «Год, когда война вернулась в Европу» в испанском Институте международных исследований Комплутенсе в Мадрида, передает ТАСС.

По словам Борреля, ЕС оказал прямую помощь Украине на сумму в 65 млрд евро. А в обшей сложности потрачено 700 млрд евро помощь европейцам, чтобы смягчить экономические последствия ситуации в Украине.

Боррель не стал размышлять на тему, каким образом завершится конфликт в Украине. Дипломат в очередной раз высказал мнение, что Китай мог бы поспособствовать урегулированию конфликта. Глава Евродипломатии добавил, что его следующая книга, вероятно, будет посвящена нарастающей конфронтации с КНР.