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МИД Азербайджана проинформировал Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу

МИД Азербайджана проинформировал Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу

Министерство иностранных дел Азербайджана проинформировало официальный Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

7-8 июня с целью проведения очередных межмидовских политических консультаций делегация во главе с замминистра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым посетила с рабочим визитом Германию.

В ходе обсуждений германской стороне была предоставлена обширная информация о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу, а также о невыполнении Арменией взятых на себя обязательств в рамках трехстороннего заявления.

Наряду с этим, германскую сторону проинформировали об осуществляемых Азербайджаном восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях, реализуемых проектах по возвращению населения на свои земли, росте поддержки Азербайджана на международном уровне в области гуманитарного разминирования, а также о шагах, предпринятых в связи с реинтеграцией жителей Карабаха армянского происхождения в правовое, экономическое и социальное пространство Азербайджана.

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