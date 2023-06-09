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Посла Японии в России вызвали в МИД из-за решения Токио поставить военную технику Киеву

Посла Японии в России вызвали в МИД из-за решения Токио поставить военную технику Киеву

Посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в пятницу в МИД РФ в связи с решением японского правительства о начале поставок военной техники Украине.

«9 июня заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко вызвал посла Японии в России Тоёхису Кодзуки для представления в связи с решением правительства Японии о начале поставок военной техники (бронеавтомобили, вездеходы сил самообороны) Украине», – говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что решение Японии о начале поставок военной техники Украине «ведет к эскалации боевых действий и дальнейшему увеличению числа жертв киевского режима».

Решение Японии о поставке военной техники Украине еще глубже загоняет отношения с Россией в опасный тупик и не останется без последствий, заявили в МИД РФ.

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