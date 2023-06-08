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Дети Зеленского с начала войны находятся в Украине

Дети Зеленского с начала войны находятся в Украине

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью, которое 8 июня опубликовано на сайте немецкого издания Bild рассказал, что его дети с начала полномасштабного вторжения РФ находятся в Украине.

По словам украинского президента, они с супругой Еленой Зеленской считают несправедливым, если бы их сын и дочь находились в безопасности за границей и «загорали на пляже», в то время как другие дети погибают.

Зеленский подчеркнул, что мог бы вывезти детей из Украины, но они с женой это даже не обсуждали.

Президент Украины отметил, что его дети боятся обстрелов, но его семье «очень сложно представить жизнь друг без друга».

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Дети Зеленского с начала войны находятся в Украине
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