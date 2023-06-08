Неизбежное неотвратимо

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Вчера исполнилось полтора месяца с того дня, когда на Лачинском участке условной границы между Арменией и Азербайджаном был впервые установлен погранично-пропускной пункт, о необходимости которого, говоря ленинским языком, неустанно говорили граждане Азербайджана.

Мы говорим «впервые», потому что эти места никогда за всю свою историю не знали такого феномена, как ППП. Зангезур исторически всегда был частью азербайджанского Карабаха, и он входил в соответствующее ханство. А еще раньше Сюник вместе с Арцах-Хаченом, Утиком, Пайтакараном и др. был одним из ключевых княжеств Кавказской Албании.

Естественно, ни в средние века, ни даже в годы атак Андраника «Безухого» на азербайджанские сёла в Зангезуре и его попыток проникнуть в Карабах никогда не было никаких межгосударственных постов, потому как Зангезур никогда не был для Азербайджана «зарубежьем». Ни в древности, ни в столетия существования империй Гарагоюнлу, Аггоюнлу, Кызылбашей, Авшаров, Гаджаров. Стало быть, и граница никогда не проходила по этим местам.

Даже в советский период, когда Зангезур руками большевиков был незаконно поделён между Арменией и Азербайджаном, здесь не было никаких постов. А после развала СССР на стыке бывших Лачинского и Гёрусского районов, соответственно, Азербайджанской и Армянской ССР просто не успели соорудить легальный ППП, потому как Шуша и Лачин были оккупированы еще в первые полгода независимости двух стран.

Таким образом, открытый 23 апреля этого года погранично-пропускной пункт стал первым в истории, не считая постов, открытых чуть ранее на участке Эйвазлы-Шурнуху автодороги Гёрус-Гафан.

В том, что первое время этот вполне законный и даже естественный шаг правительства Азербайджана вызовет истерию в армянском обществе вселенскую истерию, не было никаких сомнений. Однако наш народ уже свыкся с этим нытьём, предвидел его и был психологически к нему готов.

С тех пор свыкшимся оказалось и армянское общество, но в данном случае свыкание имело отношение к самому факту существования ППП. В первые дни в армянских телеграм-каналах были слышны призывы ястребиного крыла бойкотировать пограничный переход, не вступать с представителями азербайджанских служб ни в какие контакты, поскольку это означало бы легитимизацию поста (будто без этих контактов ситуация испытала бы «дефицит» легитимности). Да и вообще, опасались радикалы, «армяне могут привыкнуть, а там и до следующего шаг в процессе их реинтергарции будет недалеко, а это уже трагедия». Вот и отговаривали.

Но, как говорится, мечты мечтами, но реалии игнорировать можно, но не вечно. Сегодня мы уже видим длинные очереди проезжающих через границу пассажиров. Среди них и женщины, старики, дети. Все, как миленькие, стоят в очереди, подходят к будкам, протягивают документы, предъявляют багаж для таможенного досмотра. Полный порядок в соответствии с законодательством Азербайджана! Никакого «геноцида» и прочих страшилок.

На днях издание «Грапарак» и вовсе сообщило, что мужчину, в отношении которого были не просто подозрения, но и обоснованные сведения о его принадлежности к рядам ВС Армении, не пропустили в Азербайджан. Издание даже предположило, что у азербайджанских властей, возможно, имеется доступ к закрытой базе данных.

Ну, о чем известно азербайджанским властям и о чем нет, мы, конечно, раскрывать сейчас не будем. Но тот факт, что издание подтвердило факт принадлежности того мужчины к личному составу ВС Армении, может стать пищей для раздумий среди сомневающихся армян.

А значит, следующий шаг в процессе реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество действительно не за горами. В чем именно будет выражаться этот шаг, допускать фальстарта мы также не будем. Но он уже определен. И, как всегда случалось в прошлом, раз уж решение принято, то и его реализация будет в полной мере.

Потому как неизбежное неотвратимо! А значит и лето будет интересным.

Зухраб Дадашов