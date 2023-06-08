Индия не приглашала Зеленского принять участие в саммите G20 в сентябре

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Индия, как председатель в Группе двадцати (G20) в текущем году, не приглашала президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите «двадцатки», который пройдет в Нью-Дели в сентябре.

Об этом заявил в четверг на брифинге для индийских СМИ глава МИД республики Субраманьям Джайшанкар, передает ТАСС.

«Нет», – сказал он, отвечая на вопрос о том, направляла ли Индия приглашение Зеленскому на саммит «двадцатки».

«По нашему мнению, в саммите G20 участвуют государства – члены G20 и страны и организации, которых мы пригласили. Мы объявили список приглашенных сразу после того, как мы приняли председательство в G20», – отметил Джайшанкар.

Он подчеркнул, что «это не тот вопрос, который пересматривался».