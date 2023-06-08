Шольц: Мы должны быть готовы к тому, что нам еще долго придется помогать Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина сможет войти в Европейский союз (ЕС), когда будет соответствовать критериям приема. Об этом пишет Corriere della Sera.

По его словам, Евросоюзу также следует выполнить ряд задач, чтобы было возможно принять новых членов. «Украина входит в европейскую семью. Мы настроены поддерживать страну в процессе вступления в ЕС», — сказал он.

Политик добавил, что обсуждает с украинскими политиками и союзниками вопросы обеспечения будущего страны после завершения конфликта, в том числе в области безопасности. По словам канцлера ФРГ, следует «готовиться еще долго помогать Украине защищаться».