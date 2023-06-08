Дорожная полиция предупреждает об ограничении видимости на дорогах

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По данным Министерства экологии и природных ресурсов, сегодня на территории страны ожидается нестабильная дождливая погода.

Так как видимость на автомагистралях из-за дождливой и туманной погоды, вероятно, будет ограничена до 500-800 метров, Главное управление Государственной дорожной полиции просит участников дорожного движения соблюдать осторожность при выезде на дорогу.

Водителям следует учитывать дорожные и метеорологические условия, минимизировать превышение скорости, строго соблюдать правила техники безопасности, говорится в информации.