Армяне пересекают ППП на Лачинской дороге (видео)

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Этнические армяне, живущие в зоне временного размещения РМК, продолжают спокойно пересекать условную границу Азербайджана и Армении через азербайджанский погранично—пропускной пункт. Предлагаем вашему вниманию соответствующие кадры.

