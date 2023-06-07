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Армяне пересекают ППП на Лачинской дороге (видео)

Армяне пересекают ППП на Лачинской дороге (видео)

Этнические армяне, живущие в зоне временного размещения РМК, продолжают спокойно пересекать условную границу Азербайджана и Армении через азербайджанский погранично—пропускной пункт. Предлагаем вашему вниманию соответствующие кадры.

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Армяне пересекают ППП на Лачинской дороге (видео)
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Армяне пересекают ППП на Лачинской дороге (видео)

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