Азербайджанцу пришлось снести объект в России, чтобы попасть на родину

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В Октябрьском районе города Томска РФ ликвидировали незаконное строение после вмешательства судебных приставов. Ранее муниципалитет обратился в суд с иском о сносе торгового павильона по улице Мичурина. Истец и ответчик заключили мировое соглашение. По нему в течение шести месяцев нужно было убрать объект. Но владелец не выполнил условия, поэтому приставы возбудили исполнительное производство, сообщили в пресс-службе УФССП России по области.

Собственнику предоставили добровольный срок для проведения работ. Однако он проигнорировал время. Позже хозяину строения пришлось выплатить штраф. В дальнейшем нарушитель снова отказался исполнять требования и сносить павильон. Ему в очередной раз выписали денежное взыскание.

Владельцу запретили выезд за пределы России. Фигуранту понадобилось покинуть страну и отправиться в Азербайджан, на родину. Из-за этого ему пришлось срочно ликвидировать постройку за несколько дней.