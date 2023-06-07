Синан Оган вновь намерен баллотироваться в президенты Турции

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Представитель альянса ATA Синан Оган, поддержавший во втором туре президентских выборов в Турции действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, намерен вновь выставить свою кандидатуру на выборах главы республики в 2028 году.

«Пусть это не будет ни для кого сюрпризом. Объявлю сейчас, что на выборах в 2028 году я буду кандидатом в президенты», – сказал он во вторник в эфире телеканала Haber Global.

Оган набрал в первом туре выборов президента Турции, который состоялся 14 мая, 5,17% голосов и выбыл из президентской гонки.