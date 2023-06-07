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Каладзе ждет от США снятия санкций с грузинских судей

Каладзе ждет от США снятия санкций с грузинских судей

Каха Каладзе призвал Вашингтон снять ограничения с грузинских судей. По его словам, санкции были введены без оснований.

Генсек “Грузинской мечты” и мэр Тбилиси Каха Каладзе потребовал от США снятия санкции против грузинских судей.

По словам градоначальника, которые приводит «Вестник Кавказа», санкции, введенные в отношении судей, не имеют каких-либо оснований. Он добавил, что Тбилиси поприветствует их отмену.

Ранее с такой же просьбой обратился и спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Он призвал Вашингтон немедленно снять ограничения, поскольку нельзя нападать на судей без доказательств.

Напомним, в апреле этого года судьи Михаил Чинчаладзе, Леван Мурусидзе, Иракли Шенгелия и Валериан Церцвадзе попали под американские санкции за “вовлеченность в значительную коррупцию.

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