Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Мир

Боррель обвинил Россию в вандализме

Боррель обвинил Россию в вандализме

Разрушение Каховского водохранилища – это новое проявление вандализма России.

Данное заявление обнародовал в соцсети Twitter глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. Он добавил, что разрушение дамбы создает угрозу сотням тысяч людей. Дипломат отметил, что нападение на гражданскую инфраструктуру является военным преступлением.

Боррель заявил, что контактирует с Украиной с целью предоставления помощи от ЕС.

«Сегодня после разрушения Каховской ГЭС атаки России на критическую гражданскую инфраструктуру Украины вышли на новый уровень», — отметил он.

Теги:
Из этой рубрики
"81 тысяча". Зеленский раскрыл потери "вагнеровцев" под Бахмутом
Мир

“81 тысяча”. Зеленский раскрыл потери “вагнеровцев” под Бахмутом

2023/06/06, 22:41
Гутерреш - о последствиях разрушения дамбы Каховской ГЭС
Мир

Гутерреш – о последствиях разрушения дамбы Каховской ГЭС

2023/06/06, 21:26
Обнародованы спутниковые фотографии Каховской ГЭС (фото)
Мир

Обнародованы спутниковые фотографии Каховской ГЭС (фото)

2023/06/06, 21:11
Посты в НАТО не интересуют Урсулу фон дер Ляйен
Мир

Посты в НАТО не интересуют Урсулу фон дер Ляйен

2023/06/06, 20:06
Боррель обвинил Россию в вандализме
Мир

Боррель обвинил Россию в вандализме

2023/06/06, 19:26
Подрыв Каховской ГЭС может вызвать подтопление Херсонской теплоэлектроцентрали
Мир

Подрыв Каховской ГЭС может вызвать подтопление Херсонской теплоэлектроцентрали

2023/06/06, 18:02
Новый глава МИД Турции открыл аккаунт в Twitter
Мир

Новый глава МИД Турции открыл аккаунт в Twitter

2023/06/06, 18:00
Шойгу заявил о гибели свыше 70 российских военных и ранении 210
Мир

Шойгу заявил о гибели свыше 70 российских военных и ранении 210

2023/06/06, 17:35
Пашинян обсудил с Клааром процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку
Мир

Пашинян обсудил с Клааром процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку

2023/06/06, 17:17