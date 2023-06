Боррель обвинил Россию в вандализме

Разрушение Каховского водохранилища – это новое проявление вандализма России.

Данное заявление обнародовал в соцсети Twitter глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. Он добавил, что разрушение дамбы создает угрозу сотням тысяч людей. Дипломат отметил, что нападение на гражданскую инфраструктуру является военным преступлением.

Боррель заявил, что контактирует с Украиной с целью предоставления помощи от ЕС.

«Сегодня после разрушения Каховской ГЭС атаки России на критическую гражданскую инфраструктуру Украины вышли на новый уровень», — отметил он.

The destruction of the #KakhovkaDam represents a new dimension of Russian atrocities, putting the lives of hundreds of thousands of civilians at risk.

Attacks on civilian infrastructure qualify as war crimes.

We are in touch with Ukraine to ensure our assistance@JanezLenarcic https://t.co/h5uiRZuuw4

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 6, 2023