Эльшан Мусаев: Расходы на безопасность посольств за рубежом должны быть увеличены

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Расходы на безопасность посольств и дипкорпусов Азербайджана за рубежом должны быть увеличены. Об этом на внеочередном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Эльшан Мусаев, сообщает Minval.az.

По его словам, необходимо усилить безопасность наших посольств: “Напомню, что недавно было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Поэтому нужно привлечь все возможные ресурсы для защиты наших дипкорпусов и это нужно сделать в период подписания мирного договора с Арменией. Мы все еще не застрахованы от террора тех, кто не может переварить успехи Азербайджана”.