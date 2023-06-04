Россия атаковала пригород Днепра: под завалами люди, 13 пострадавших (видео)

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13 человек, в том числе трое детей, пострадали от взрыва в Днепропетровской области.

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак заявил, что из-под завалов дома в Подгородненской общине достали мужчину. Поисково-спасательная операция продолжается, под завалами еще находятся люди.

«Всего в настоящее время 13 пострадавших. Среди них трое — дети. Это ребята 6, 11 и 15 лет. Почти все раненые госпитализированы. Состояние — средней тяжести. Один человек будет лечиться амбулаторно», — уточнил Лысак.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео спасательной операции и добавил, что снаряд попал между двумя двухэтажными жилыми домами.