Захват заложников на государственном уровне

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МИД Азербайджана выпустил предупреждение для граждан нашей страны, которые планируют поездку в Иран. Учитывая террористический акт, совершенный в январе текущего года против посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран, в результате которого было ограничено наше дипломатическое представительство в Иране, гражданам Азербайджанской Республики МИД настоятельно не рекомендует посещать Исламскую Республику Иран без необходимости, а въезжающим в эту страну советует быть бдительными.

Предупреждение появилось на фоне очередной выходки иранской муллократии. В начале марте в Иране исчез азербайджанский студент Фарид Сафарли. Как теперь поясняет МИД Азербайджана, соответствующая нота с целью выяснения судьбы нашего гражданина в посольство ИРИ в Азербайджане была направлена сразу же. Ответил Иран, однако, только после многочисленных запросов: Сафарли арестован, против него возбуждено уголовное дело по обвинению в шпионаже. Как пояснил начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, «несмотря на то, что дипломатическое представительство Азербайджана в Иране ограничено в связи с известным террористическим актом, Министерство иностранных дел и наше Генеральное консульство в Тебризе ведут переговоры с соответствующими структурами Ирана с первого дня получения информации о Фариде Сафарли».

Дипломатам по штату положено быть сдержанными. А журналисты могут позволить себе перевод с дипломатического. Аресты граждан одной страны на территории другой время от времени случаются. И согласно действующим международным соглашениям, консульские службы в таком случае ставятся в известность сразу же, а не через несколько месяцев. Доступ сотрудников консульства к задержанному тоже устанавливается сразу, а не после долгих переговоров. Но соблюдать эти правила в отношении граждан Азербайджана в ИРИ считают, похоже, излишним.

Более того, нечто подобное происходит уже не в первый раз. В 2008 году в Иране был арестован азербайджанский ученый-физик, специалист по лазерным технологиям Рашид Алиев. Он неоднократно бывал в Иране в рамках сотрудничества с иранской «Sazan Electronics Industry Company». Ему неоднократно предлагали перейти на работу в иранскую компанию. Ученый отказывался. В 2008 году отправился в город Семнан, причем планировалось, что это последний и краткий визит. И был арестован. В иранской тюрьме ученый провёл два года. Рашид Алиев уже после освобождения рассказывал на своей пресс-конференции: «Я поехал в Иран для того, чтобы работать. Крупная иранская компания пригласила меня в качестве специалиста для работы в области лазерной технологии. Там мы выполнили большую работу. Когда истек срок заключенного мною с компанией договора, я решил возвратиться обратно. Однако они не хотели меня отпускать. Несмотря на это, я настаивал на своем возвращении. Впоследствии на основе необоснованных обвинений меня арестовали. Меня обвиняли в шпионаже. Я не мог им объяснить, что их компания пригласила меня сюда в качестве специалиста. Я изучил эту технологию в Азербайджане и применяю ее в вашей стране. Как может быть, чтобы сейчас я передал эти технологии Азербайджану?».

В 2012 году грянул новый скандал. В ИРИ на литературный фестиваль отправились двое молодых азербайджанских поэтов. И исчезли. Иранские официальные лица игнорировали азербайджанские официальные запросы, но при этом на своих пресс-конференциях заявляли, что арестованы поэты за шпионаж. Неофициально намекали: литераторов могут приговорить к смертной казни, и если Азербайджан направит Ирану «хаишнаме», то есть «просьбу», их могут отпустить. Такой документ, как «хаишнаме», в современной дипломатической практике не предусмотрен вообще.

Захват заложников изобрели армянские террористы в конце XIX века. Но теперь эти технологии с успехом применяет иранская муллократия. Причём на государственном уровне.

И тем более понятно, почему в Иране вновь играют в подобные игры. В Азербайджане спецслужбы регулярно раскрывают иранские шпионские сети, и те, что занимаются разведкой, и ячейки сторонников «Кериме», и террористические заговоры. Понятно, что Тегерану для «медиа-равновесия» нужно предъявить публике азербайджанских шпионов. А если шпионов нет, их следует выдумать. Особенно если очень хочется, пардон, подгадить. В Тегеране в этом предпочитают не признаваться вслух, но политику муллократического режима в отношении Азербайджана нельзя назвать не только дружественной, но даже просто цивилизованной. «Дружба взасос» Тегерана и Еревана доходила до открытой поддержки армянской агрессии против Азербайджана, в том числе и во время 44-дневной войны. Именно по территории и через воздушное пространство ИРИ в Армению доставлялось российское оружие. Имел место и обмен разведданными. Наконец, во время операции по освобождению долины Араза Иран в окрестностях ГЭС «Худааферин» и «Гыз Галасы» прямо тормозил наступление азербайджанских войск. Тем более показательны и вопли муллократии по поводу «красных линий на Кавказе», каковыми там объявили границы Армении (ничего подобного в отношении нарушения любимой Арменией границ Азербайджана не звучало), и нынешние попытки Ирана подорвать мирный процесс. О том, как Иран устами ереванского «востоковеда» советовал Пашиняну не уступать, Minval уже рассказывал.

И если теперь Иран в отношении граждан Азербайджана, посещающих эту страну, переходит к тактике захвата заложников, то из этого должны быть сделаны самые серьёзные выводы. И не только в сфере большой политики. Очевидно, что даже самые обычные частные поездки в Иран для граждан Азербайджана становятся делом весьма и весьма опасным. А еще это повод задуматься, стоит ли ехать и какова степень риска попасть в жернова очередной иранской «подлянки». Вспомним: внешнеполитические ведомства многих стран не рекомендуют своим гражданам посещать те или иные государства. Такие предупреждения регулярно публикует Госдепартамент США.

Власти Японии и США категорически не советуют своим гражданам посещать, к примеру, КНДР – особенно после того, как американский студент Отто Уормбир, который все же решился отправиться туда в качестве туриста, был арестован и приговорен к 15 годам тюрьмы за кражу агитационного плаката. В США его вернули в состоянии комы, 23-летний Уормбир скончался, не приходя в сознание, через несколько месяцев. Так что МИД Азербайджана действует в строгом соответствии с международной практикой. Как бы это не прямой запрет. Но отнестись к этому предупреждению надо со всей серьезностью. К сожалению, Иран — из тех стран, которые лучше обходить по самой широкой «дуге». И не пребывать в благодушной уверенности, что истеричная злоба Ирана в отношении Азербайджана не касается рядовых граждан, особенно попавших на территорию ИРИ. Даже если кто-то и не занимается политикой, это еще не значит, что политика не займется им.

Нурани, обозреватель