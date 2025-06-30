Москва «выражает сожаление» по поводу решений Азербайджана отменить совместные мероприятия с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Вместо того чтобы принести извинения за гибель азербайджанцев в результате силовой операции в Екатеринбурге, Кремль вновь ограничился дежурными фразами о «разъяснительной работе».

«Важно продолжать работу по разъяснению Баку причин и характера задержания выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге», — отметил Песков, фактически оправдывая действия российских силовиков.

При этом он подчеркнул, что Россия якобы заинтересована в развитии добрых отношений с Азербайджаном.