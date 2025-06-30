Тела жестоко убитых силовиками в Екатеринбурге Зияддина и Гусейна Сафаровых будут отправлены на повторную экспертизу в Азербайджане.

Читайте также: В Азербайджане проведут экспертизу трупов убитых в Екатеринбурге братьев

Данное заявление в беседе с журналистами озвучил их брат Сейфеддин Гусейнли.

«Так как мы уверены, что поддельное заключение российской экспертизы не отражает действительность, в Азербайджане будет проведена повторная судебно-медицинская экспертиза тел, и станет ясно, из-за чего на самом деле ушли из жизни мои братья», — отметил он.

«Тот факт, что в последние дни агентурная сеть России была разоблачена в Азербайджане, стал для нашей семьи облегчением. Это стало утешением для всех наших соотечественников. Я благодарю наше государство как от своего имени, так и от имени всех, кто пострадал от жестокости в России», — добавил Сейфеддин Гусейнли.