Трагические события в Екатеринбурге, во время которых со стороны российских силовиков были убиты двое азербайджанцев, тяжело ранены и незаконно задержаны десятки наших соотечественников, продолжают оставаться в центре внимания азербайджанской общественности и СМИ. Тем более что позорная история с бандитами с погонах имела продолжение в Воронеже, где силовики под предлогом миграционной проверки совершают масштабные рейды, в основном против граждан Азербайджана.

Итак, российские власти вместо того, чтобы снизить накал страстей, возникший между Азербайджаном и Россией по вине незаконных действий фашиствующих молодчиков в форме российских силовиков, решили еще сильнее «закрутить гайки». Официальные органы предпочли не разбираться — проще отчитаться цифрами, отмахнуться дежурной фразой «все под контролем», чем докапаться до правды.

Самое «громкое» в этой истории – звенящая тишина. Молчание Кремля не просто настораживает, но и вызывает недоумение. Ни одно официальное лицо не выступило с разъяснениями, не выразило обеспокоенность ни действиями силовиков, ни ростом межэтнической напряжённости. Такого рода тишина — это не простая пассивность. Это политический сигнал: насилие возможно, если оно удобно. Иными словами, Кремль как будто даёт понять: в нынешних условиях репрессивность — норма, если она направлена «в нужную» сторону и в отношении представителей «нужных» национальностей.

В ответ на беззаконие и равнодушие, царящие в России в отношении азербайджанцев, Министерство культуры Азербайджана предприняло вполне адекватный шаг. Сдержанно и достойно отказалось от участия в российских культурных проектах — как знак протеста против насилия и дискриминации. Логично было бы ожидать от Москвы дипломатического ответа, но логика в стране, которую, по выражению поэта, «умом не понять», отсутствует начисто.

Зато вместо вразумительных речей кремлевских хозяев, мы услышали слабое, но хамское тявканье «домашних питомцев». Слово взял, с позволения сказать, человек, который, судя по всему, путает парламент с казачьей ярмаркой. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий продемонстрировал, что уровень государственной риторики можно смело опускать до подвалов. Он обвинил Азербайджан в «неблагодарности», а Россию сравнил со слоном из басни Крылова.

По мнению Водолацкого, российские правоохранительные органы выполняли свою работу, невзирая на национальность преступников. И добавил, что на действия азербайджанских властей отвечать не стоит.

«Такие действия не являются продуктивными. Реагировать на кратковременное помутнение министерства культуры Азербайджана нам смысла нет. Мы живём по принципу, как говорится, слон шагает, моська тявкает», — заявил он.

Ну что же, то, что в Госдуме все еще представлены маргиналы, наподобие Водолацкого, или того же Николая Валуева, назвавшего азербайджанцев «шоблой-воблой», нас особо не удивляет. Политико-этический уровень российского законодательства соответствует уровню вышеназванных плебеев, верящих, что можно стать аристократом, нацепив на себя костюм и галстук. Но ясно, что форма не всегда соответствует содержанию.

Что касается пафосного сравнения Водолацким России со «слоном», то стоит напомнить, что этому большому ушастому животному украинцы в течение трех с лишним лет надавали по «хоботу». Да и сейчас продолжают лупить, как говорится, и в хвост, и в гриву.

А ведь это тот самый Водолацкий (кстати, член партии «Единая Россия» — авт.), который когда-то пытался защищать Петра Краснова — военного преступника, сотрудничавшего с нацистской Германией. И сегодня депутат с этим послужным списком рассуждает как ментор. Более того, его с позором исключили из Великого Войскового Донского казачества — и не за неуклюжий танец на саблях, а за поддержку фашистских символов и обвинения в коррупции. И вот эта особь ныне мнит себя моральным арбитром во внешнеполитических вопросах. И что самое абсурдное (хотя скорее символично) — его голос в Госдуме всё ещё звучит.

Что ж, если в России всерьёз позволяют таким «персонажам» комментировать действия суверенного государства, то, возможно, проблема не только в их репутации — но и в системе, которая даёт им микрофон. В этой ситуации непонятна упертая позиция Москвы: ведь правда на стороне Азербайджана. Мало того, директор Российского института политических исследований, политолог Сергей Марков поддержал возмущение Азербайджана из-за задержания азербайджанцев в Екатеринбурге: «Когда при задержании гражданских людей, которые не оказывают никакого сопротивления, гибнет два человека и три человека в реанимации — это же ужас. Так не должно быть. И возмущение логично. Ждём внятного расследования, официального объяснения и наказания виновных», — сказал он.

Очевидно, что людей избивают и задерживают не за недоказанные за ними преступления, а за происхождение. И реакция Баку — не эмоциональная вспышка, а чёткий дипломатический сигнал: нарушение прав — не может быть нормой.

К сожалению, в Москве таких элементарных вещей не осознают. И пока вместо человеческой речи, разумных объяснений на справедливое возмущение Азербайджана по поводу вышеназванных (и не только) событий, мы в ответ будем слышать тявканье «гопников в костюмах», конструктивного диалога достичь будет невозможно.