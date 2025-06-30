Сегодня четвертый день эскалации конфликта между Россией и Азербайджаном, уже перешедшего в третью стадию — стадию кризиса — из-за массовых грубых задержаний в Екатеринбурге уроженцев Азербайджана, точнее насильственных действий, повлекших смерть двух человек (в пятницу, 27 июня). Все внимание СМИ, как российских, так и азербайджанских, приковано к известным событиям в России, в частности в Екатеринбурге и Воронеже. И хотя российские официальные источники пытаются преподнести случившееся как следствие «бескомпромиссной» борьбы с преступностью, всем очевидно, что это не так!

За всем этим стоят две задачи, которую пытаются по-своему (как оказалось, неудачно) решить российские власти: направить нарастающую социальную напряженность в стране в противную от властей сторону, и подгадить соседним странам, которые не желают играть на условиях Москвы, путем применения подручных инструментов давления — через этнические меньшинства. То есть убить одним выстрелом двух зайцев, а то и трех.

На самом деле, все к этому шло. Российские пропагандистские СМИ уже давно готовили почву для того, чтобы направить социальное недовольство в «правильное русло». Ежедневно российские СМИ, в том числе телеграм-каналы, пишут о том, что мигранты, а именно таджики, узбеки, азербайджанцы и другие совершили то или иное преступление, добиваясь таким образом накала страстей и создавая обстановку нетерпимости среди населения к представителям этнических меньшинств. Это, конечно, не может не сказаться на настроениях масс, и в конечном итоге приведет к негативным последствиям, но уже с миграционным подтекстом. И если единицы задумаются над истинными причинами происходящего в стране и зададутся вопросом о том, что сделало правительство, чтобы предотвратить социальное недовольство, обеспечить общественный порядок в стране и не допустить «массового» нарушения закона, то большинство, поддавшись давлению толпы, направит всю свою негативную энергию именно туда, куда ему укажут… и оправдает произвол, чинимый правоохранительными органами в отношении безоружных гражданских лиц.

С того момента, как началась война в Украине, жизнь в России пошла по наклонной, соответственно стало расти количество тех, кто критикует власть. Цены растут, а зарплаты те же. Работы нет, мужчин забрали на фронт и не отпускают. Возвращаются только зеки и вагнеровцы.

По разным подсчётам, за первый, 2022-ой, год с начала вторжения Россию покинуло от 500 тысяч до 1,3 млн человек. В основном россияне переезжали в безвизовые страны: Армению, Грузию, Азербайджан, Турцию, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, ОАЭ и Монголию. Уехавшие настроены критично по отношению к российской власти. Они не поддерживают политику российских властей, часто активно выступают против неё, лишь малая их часть вернулась на родину, несмотря на то, что власти уверяли, что к началу 2023 года вернулись уже 60 % всех уехавших.

Федеральная служба безопасности России сообщала о 3,8 млн граждан, выезжавших из страны в первом квартале 2022 года. ФСБ сообщала, что по состоянию на 25 сентября 2022 года страну покинули более 260 тысяч мужчин. Дело в том, что в марте 2022 года Путин подписал закон о распространении «фейков» о действиях российских военных и «дискредитации» армии. Это создало условия для нового витка борьбы со свободой слова и широкого распространения самоцензуры. Опасаясь преследования, из страны уехали публичные люди и, внимание, свыше тысячи журналистов.

Российская ассоциация электронных коммуникаций сообщала о минимум 70 тысяч IT-специалистов, покинувших Россию за конец февраля и март 2022, и прогнозировали, что ещё 100 тысяч программистов уедет в апреле. Основную часть российских мигрантов в 2022 году составляли социально активные люди, которых не устраивает политический курс страны. Значительная часть из них открыто высказывалась против войны или участвовала в запрещённых антивоенных митингах, что сделало невозможным или опасным их возвращение.

Другой трудностью для россиян стало ограничение перемещений внутри страны, запасников обязали отчитываться о дальних поездках в военных участках. Страна оказалась под угрозой экономического краха, антироссийские санкции, нехватка рабочих рук, демографический кризис, недостаток мобилизационного ресурса, рост цен, инфляция…

Нужно было выходить из этого положения и Москва привлекла мигрантов, пообещав им российское гражданство взамен на воинский учет и службу. Поначалу, в первые месяцы 2022-го на миграционный учёт в России встало почти 4 миллиона человек, однако в марте прирост сократился примерно на 40 %. Позднее проживавшие в стране рабочие мигранты активно возвращались домой. Основными причинами возвращения рабочих мигрантов на родину являлись потеря работы, сложности с переводом денег, а также страх после начала войны и ужесточения санкций.

Соответственно отток трудовых мигрантов негативно сказался на экономике России. При этом ослабление рубля, инфляция, отток иностранного капитала и санкции привели к сокращению рабочих мест в России. Отток кадров, особенно в IT-сфере, был настолько заметен, что власти предпринимали неоднократные попытки сдержать миграцию. Но обещанные правительством льготы были непривлекательны и труднодоступны. И тогда власти перешли от задабривания пряником к радикальным мерам: начали поступать предложения изымать имущество у покинувших Россию граждан, не пускать эмигрантов обратно в страну и рассматривать их как «врагов общества», а также отрезать от источников дохода в РФ.

Но люди устали от затяжной войны. Была коррупция, — она удесятерилась. Были мерзкие люди, — они стали в сто раз более мерзкими. Был бардак, — теперь он возведен в квадрат. Эмоциональные люди уходят в психоз, депрессивные — в тяжелую депрессию. Бедность, усталость, надрыв, нищета и воровство в госорганах!

И тут, разумеется, нужно отвечать на вопросы: «Почему так происходит? Кто виноват?»

«Как кто? Мигранты», — отвечают представители власти. Это они создают неудобства. Это из-за них в стране растет преступность. Вот и в Екатеринбурге правоохранители провели спецоперацию, чтобы привлечь азербайджанцев к ответу за совершенное в 2001 году тяжкое преступление.

Только вот никто не спросит: а где они были все эти 24 года, это при том, что владели информацией о подозреваемых лицах? Где была их бескомпромиссность и почему они вспомнили о ней только сейчас, когда отношения между Россией и Азербайджаном напряжены?

А потому что сверху поступил звонок — поднять все запылившиеся дела, в которых так или иначе фигурируют мигранты, в частности азербайджанцы. Пришло время насолить Азербайджану через его уроженцев, проживающих в России. И это, конечно не единственный рычаг, на который надавили в Москве, чтобы побольнее укусить Азербайджан, который «осмелился» вести свою независимую политику, перекрыл России каналы контроля и вмешательства во внутренние дела государства и потребовал принятия необходимых мер по факту атаки и крушения гражданского самолета «Азербайджанских авиалиний».

Для того, чтобы понять лживость заявлений официальных лиц и подыгрывающих им правоохранительных органов России, достаточно проанализировать статистические данные о состоянии преступности за январь – май 2025 года, а цифры, как вы знаете, — вещь упрямая. Так вот анализ статистических сведений свидетельствует о том, что общее количество зарегистрированных преступлений за указанный период снизилось на 1,3 %.

При этом на 9,4 % сократилось число преступлений против личности, в том числе на 11,8 % – убийств и покушений на убийство, на 13,6 % – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. На 10,5 % уменьшилось количество разбоев, на 17,3 % – грабежей, на 3 % – краж, в том числе на 24,9 % – квартирных и на 9 % – краж автомобилей, на 11,2 % – угонов.

Число преступлений, совершенных в парках, скверах, на улицах и площадях, по сравнению с прошлым годом сократилось на 11,5 %. Количество уличных разбоев уменьшилось на 24,4 %, грабежей – на 30,5 %, краж – на 18,3 %.

А вот другие данные МВД РФ: в России за 2024 год было зарегистрировано 1911.3 тыс. преступлений, что на 1,8% меньше, чем за прошлый год.

И кстати, в число факторов, влияющих на преступность, которые выделили в МВД, входит война, возвращение с фронта бывших заключенных, наращивание объемов «черного рынка» оружия, а также «терроризм» и «экстремизм».

По данным МВД, в России за 2024 год было зарегистрировано 1911.3 тыс. преступлений, что на 1,8% меньше, чем за прошлый год. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось в 57 регионах, а в 40 регионах отмечено снижение тяжких и особо тяжких преступлений. Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Чечня. Здесь в 2024 году зарегистрировано всего 17 преступлений на 10 тысяч жителей. Вторую и третью строчки занимают Ингушетия (37 преступлений) и Дагестан (43). Самыми неблагополучными названы Республика Карелия, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай, где в 2024 году было зарегистрировано более 200 преступлений на 10 тыс. жителей.

Ни в одной из указанных административно-территориальных единиц не наблюдается миграционной активности. Мигранты, конечно же, периодически нарушают законы, но ровно столько, сколько их нарушают сами русские, и даже меньше.

И если правоохранительные органы России сегодня заявляют о так называемом росте преступности среди мигрантов, чтобы оправдать свои облавы и грубые действия, сопровождающиеся нарушением прав и свобод граждан, то цифры, приводимые ими в отчетах, говорят об обратном и сильно противоречат заявлениям. А еще следственные органы России во главе с Бастрыкиным сильно облажались, и тем самым признали свою несостоятельность.

Поэтому о том, где собака зарыта, знают все: Путин и его окружение сводят счеты с Азербайджаном и одновременно переводят стрелки социального недовольства, грозящего обернуться взрывом.