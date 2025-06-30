После встречи в Анкаре главы МИД Турции и Великобритании Хакан Фидан и Дэвид Лэмми подтвердили стратегическое партнерство двух стран. По словам Фидана, Анкара и Лондон едины в стремлении сохранить перемирие между Ираном и Израилем и добиться прочного мира.

«Мы — две страны-члена НАТО, которые не являются странами Европейского союза, но имеют тесные связи с Европой», – отметил министр.

Лэмми при этом сказал следующее: «За 12 месяцев моего пребывания на этом посту не прошло ни одного месяца без встречи или контакта с министром Фиданом. В большинстве случаев мы общались несколько раз в месяц».