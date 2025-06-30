Банки Азербайджана начали активно практиковать страхование потребительских кредитов. Теперь при выдаче заема в банке клиенту предлагают приобрести особый вид страховки. Она предназначена для покрытия кредита в случае смерти заемщика или потери им трудоспособности. Согласно действующему в Азербайджане законодательству, близкие родственники наследуют не только имущество, но также и долги покойного. Однако если человек при жизни взял кредит в банке и застраховался, то в случае его смерти он оградит родных от необходимости платить по его долгам. Страховка полностью покрывает оставшуюся на тот момент часть долга.

Показатели страховых сборов и выплат

Отметим, что страховать жизнь при кредитовании начали в Азербайджане давно, в основном при выдаче ипотечных кредитов, а вот страховать обладателей потребительских кредитов — относительно недавно. Только 16 мая 2024 года Центральный банк утвердил «Правила страхования жизни и трудоспособности заемщика по кредитным договорам». В результате с 31 мая по 31 декабря 2024 года страховщики заключили договора с банковскими заемщиками на сумму в 3,972 млн манатов. Впоследствие выплаты по страховым случаям составили всего лишь 178,741 тыс. манатов. В текущем году (до 31 мая) этот показатель составил 2.592 млн манатов и 215.656 тыс. манатов соответственно, сообщили Minval в Ассоциации страховщиков Азербайджана.

Рост проблемных кредитов в стране

И хотя многим эти показатели ни о чем не говорят, однако за ними кроется поддержка, которую получили простые граждане, лишившиеся возможности и дальше погашать долги по кредитам из-за болезней или несчастных случаев. Этот вид страхования не просто огородил их от долгов, он не позволил людям лишиться жилья, автомобилей, мебели и даже дохода, который банк забрал бы у них за чужие долги.

Эти показатели еще и помогли сократить статистику проблемных кредитов. Известно, что объем просроченных кредитов по состоянию на 1 июня текущего года в Азербайджане составил 508,3 млн манатов. Как сообщает Центробанк, это на 1,1% больше, чем на 1 мая, на 13,2% — по сравнению с началом года, и на 9% — с годом ранее.

По состоянию на конец мая доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составила 1,7%. На 1 июня кредитный портфель банков составил 26 млрд 702,1 млн манатов.

Как прокомментировал Minval эксперт в области страхования Шахин Исмайлов, объем проблемных кредитов по большей части растет в стране именно из-за того, что должники не могут погасить их в срок.

«Откуда возникают проблемные кредиты? Если человек, вынужденный брать заем в банке, в силу внезапной болезни и потери работоспособности не в состоянии вовремя выплатить долг или он умирает, в этом случае оплата долга по кредиту не останавливается. По закону его должны погасить наследники. Это отягощает еще более удручающее положение людей, потерявших главу семьи или кормильца. Для того, чтобы закрыть долг, банк даже может изъять квартиру, в которой живет семья должника. Порой люди даже бывают не в курсе того, что их отец при жизни задолжал банку крупную сумму денег. Для того, чтобы пресечь подобного рода факты, Центральный банк Азербайджана поручил банкам страховать жизнь заемщиков», — отметил собеседник.

Страховка сделала кредиты доступнее

По словам Исмайлова, в какой-то момент отсутствие практики страхования жизни заемщиков привело к тому, что банки стали отказывать в выдаче потребительского кредита лицам с инвалидностью или невысоким доходом, ссылаясь на их низкую платежеспособность. Таким образом, банк пытался избежать возможные риски. Однако с того времени, как стали практиковать страхование потребительских кредитов, банки, предоставляя кредит любому желающему, больше не рискует. Естественно, что при этом изучается платежеспособность клиента и какую сумму он сможет погасить. В результате в последнее время значительно сократилось количество отказов в кредитовании.

Теперь клиент, заплатив за страховку небольшую символическую сумму при получении кредита, страхует свою жизнь и одновременно ограждает банк от рисков. Поэтому в случае смерти или частичной потери трудоспособности клиента в дело вступает страховая компания. Если клиент больше не может погашать долг, то страховая компания делает это за него,

Добровольная страховка

Для того, чтобы оформить страхование жизни, человеку не нужно куда-либо ходить. Достаточно подписать соответствующие документы прямо в банке. Тем самым выданный кредит считается застрахованным.

Страхование жизни при предоставлении потребительских кредитов не носит обязательный характер, поскольку это не прописано в законе. Однако наличие страховки является обязательным требованием банков. То есть человек может отказаться от покупки страховки, но при этом не исключено, что лишится возможности получения банковского займа. Страховщики же, с которыми был заключен договор, не могут отказаться от выплаты всех средств банку при возникновении страхового случая.

Ставка по страховке

Как прокомментировал страховой агент Эмин Агабагиров, в страховании потребительских кредитов нет фиксированных тарифов. Ставки зависят от возраста лица, берущего кредит, сроков займа, суммы кредита. Чем выше риски, тем выше процент по страховке. Тут гарантия страхования выдается на период выплаты кредита. Она покрывает задолжность только в случае смерти и получения инвалидности заемщика. Например, в случае смерти лица страховка покрывает 100% оставшегося банку долга, а при инвалидности страховка погашает долг в зависимости от процента инвалидности: 31-60%, 61-80% и 81-100%-ой потери трудоспособности.

«Оплачивается оставшаяся на тот момент сумма долга. Например, человек внес оплату за кредит за три месяца, а оставшаяся сумма долга банку закрывается страховкой», -пояснил эксперт.

Если же человек из-за приобретенной инвалидности способен работать на 40%, то 60% оставшегося кредита оплачивается за счет страховки. Другую часть займа обязан оплачивать сам клиент.

Выплаты по смерти

Несмотря на недоверие, с которым многие жители Азербайджана относятся к страхованию в целом, небольшие расходы на страхование потребительских кредитов могут оказаться вполне оправданными. По данным одной из страховых компаний, в этом году в Азербайджане был покрыт ряд кредитных задолженностей. В пяти крупнейших случаях выплаты были произведены после смерти застрахованных лиц. Банкам заплатили 10348, 6634, 5125, 5000, 4345 манатов.

Ввиду коммерческой тайны страховые компании не делятся нюансами страховых случаев. Принимая во внимание успешную практику страхования, можно предположить, что страхование потребительских кредитов в ближайшее время станет одним из самых популярных страховых продуктов в Азербайджане.

P.S. Данная статья подготовлена для конкурса, организованного Ассоциацией страховщиков Азербайджана на тему «Страховое обеспечение рисков жизни заемщика» (Kredit götürənlərin həyat riskləri sığorta təminatında).