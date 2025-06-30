Кремлёвские пропагандисты окончательно попутали берега. Вернее, получили новую методичку. Широко известный в узких кругах певец Аким Апачев, повозмущавшись встречей президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сирии Джулани, называет азербайджанскую диаспору «террористической группировкой», а затем изрекает: «Баку — русский город, ровно как и Киев. Всему своё время!» Синхронно в истерику включается ещё один пропагандист — Мардан. И пытаются что-то выдавить из себя с претензией на аналитику: оказывается, это Россия «милостиво позволила <…> “победить” безоружный Карабах. Вот только милость, не подкреплённая штыками, азиатами не ценится». После чего предлагает свой план действий: «Самое время подумать о безопасности судоходства и нефтедобычи на Каспии. А заодно — об уплате налогов двумя миллионами азербайджанских торговцев, расположившихся в русских городах как у себя дома». И заканчивает: «И, кстати, Баку всегда был русским городом. Как и Одесса».

Внесём ясность. Называть «безоружным» Карабах, куда было стянуто больше наступательного вооружения, чем полагалось Армении по квотам ДОВСЕ, — это уже враньё в клинической степени. Рассуждать о том, будто бы «Россия милостиво позволила» Азербайджану одержать победу после самолётов с оружием, которые летели в Армению, переброски боевиков из Сирии через базу Хмеймим и т. д., — тем более. «Захватить военной силой буровые платформы на Каспийских камнях» Россия уже грозилась в 1994 году, когда ей Запад предоставил на советском пространстве практически карт-бланш. Но тогда её жёстко обернули. Не лучший повод поиграть в «можем повторить».

А вот насчёт «Баку всегда был русским городом» — вот это уже интереснее. Особенно накануне 1 июля, когда в определённых кругах отмечают «день бакинца». В память о событиях 1918 года, когда дашнаки и их союзники пытались дипломатическими методами остановить наступление Азербайджанской национальной армии и Кавказской армии Нуру-паши на Баку, а в самом Баку, где после резни 1918 году азербайджанцев уже не оставалось, да устроили ликование с плакатами «Баку — навеки с Россией». Не вышло. 15 сентября Баку был освобождён. Minval об этом уже рассказывал.

Тем более не получится рассуждать о том, будто бы «Баку всегда был русским городом» после карательной акции советской армии 20 января 1990 года. Если кто-то не понял — это был водораздел. В составе империи, неважно, царской или советской, мы больше не будем.

Что же касается Киева и Одессы… Нам напомнить, что именно под Киевом и Одессой российской армии обломали зубы уже в ходе украинской войны? Потому что Киев — столица независимой Украины, Баку — столица независимого Азербайджана, а российскому «болтающему классу» давно пора заняться обустройством своей страны. Подумать о тех самых «депрессивных регионах» — от Калмыкии до Тюмени, от Якутии до Дагестана. И самое главное — оставить тухлые мечты о чужих землях. Имперским бредням — на свалке истории. Попытки их реанимировать ни к чему хорошему не приведут. Продлить агонию можно, повернуть время вспять — уже нет.