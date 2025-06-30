Политический обозреватель Эль Мюрид в своем тг-канале прокомментировал всплеск насилия против азербайджанцев в России и реакцию Баку на данный беспредел. Также он коснулся непростых отношения России с Арменией. Minval приводит его выводы с некоторыми сокращениями.

«Россия вчистую проиграла очередной раунд в информационном пространстве в свете истории с гибелью задержанных в Екатеринбурге. Азербайджан назвал произошедшее «внесудебными убийствами», причем на официальном уровне, так что теперь его позиция вряд ли изменится. А если вспомнить, что совсем недавно была еще одна история с обстрелом азербайджанского самолета и гибелью большого числа пассажиров и членов и экипажа, то образ России теперь ассоциируется с самыми неприглядными вещами. Реакция российской власти и в том, и в другом случае выглядит одинаковой — то есть, просто никакой», — отмечает автор.

«Единственное, что скорее всего, будет точно сделано — дело засекретят (как, кстати, и дело по гибели самолета), а потому любые комментарии станут невозможными по якобы уважительной причине, что еще сильнее усугубит ситуацию.

Если же учесть, что российское руководство еще и с Арменией продолжает портить отношения (Кремль был вынужден откликнуться на погром «своего» карабахского клана в последние дни), то Южный Кавказ получает мощный импульс, как принято говорить, на пересмотр отношений и балансов с Россией. Всё один к одному», — резюмирует эксперт.