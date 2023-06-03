Турция отправляет военный контингент в Косово

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Турция призывает стороны к сдержанности для решения последних событий на севере Косово путем диалога.

Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции.

«Турция придерживается конструктивной позиции и в вопросе разрешения путем диалога ситуации на севере дружественного и братского Косово, где имела место напряженность, угрожающая безопасности и стабильности региона. Анкара призывает все стороны проявлять сдержанность», – подчеркнули в ведомстве.

Согласно данным Минобороны Турции, подразделение турецкого спецназа будет переброшено до 4-5 июня в район казарм «Султана Мурата» в Косово.