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Пентагон: США не подталкивают Китай к конфликту с Тайванем

Пентагон: США не подталкивают Китай к конфликту с Тайванем

Соединенные Штаты никоим образом не подталкивают Китай к конфликту с Тайванем, сообщает ТАСС.

С таким утверждением выступил в субботу американский министр обороны Ллойд Остин на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности “Шангри-Ла диалог”.

“Я не согласен с постановкой вопроса о том, что мы пытаемся подтолкнуть Китай к конфликту. На самом деле все совершенно наоборот. Мы делаем все, что в нашей власти, чтобы сохранить свободным и открытым Индо-Тихоокеанский регион, – сказал он. – Наша политика не изменилась, и мы не хотим видеть каких-либо изменений, инициированных какой-либо из сторон”.

Остин добавил, что “любые разногласия необходимо решать посредством дипломатии”, а также подчеркнул, что конфликт в Тайваньском проливе в случае его развязывания “повлияет на мировую экономику немыслимым образом”.

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